Groep Leuvenaars, waaronder Dries Mertens, wil OHL behoeden voor Chinese inmenging

8/02/17 - 12u07

Enkele vooraanstaande Leuvenaars hebben de krachten gebundeld om Oud-Heverlee Leuven te redden van Chinese investeerders. Onder de noemer 'OHL op DREEF' willen de initiatiefnemers "een toekomst zonder buitenlandse inmenging maar met een sterke lokale verandering". De groep krijgt onder meer steun van Rode Duivel Dries Mertens, OHL-icoon Bjorn Ruytinx, hoofdredacteur van VTM-Nieuws Kris Hoflack en Mike Naert (directeur van concertzaal Het Depot).

Vorige week sijpelde het nieuws binnen dat OH Leuven een voorakkoord heeft gesloten met de Chinese investeringsgroep Shanghai Naisi Investment Management Center. Om te voorkomen dat de club uit 1B in buitenlandse handen valt, werd door een groep Leuvenaars reeds enkele maanden geleden al een project gestart onder de naam 'OHL op DREEF'. "We vrezen dat door de nakende verkoop de lokale relevantie van OHL helemaal zou verdwijnen. De te gemakkelijke keuze voor het buitenlandse geld riskeert van OHL een zoveelste doorgeefluik van buitenlandse voetballers te maken. Dat willen we absoluut niet", valt te lezen in een persbericht van de groep.



"Het doel van onze club is een toekomst zonder buitenlandse inmenging en met een sterke lokale verankering te verzekeren. Samen moeten we een eigen positieve visie ontwikkelen rond de waarden die de club op sportief, sociaal, economisch en maatschappelijk vlak moet uitstralen. We willen garant staan voor een brede gedragenheid in de regio. Om dat te realiseren zal de groep diverse pistes onderzoeken en gesprekken opstarten."



Bij de initiatiefnemers heel wat mooie namen waaronder Rode Duivel en Leuvenaar Dries Mertens, styliste Lien Degol, reclamemaker Pieter Goiris, televisiemaker Elke Neuville, Mike Naert van concertzaal Het Depot, Michael Schouwaerts van de Sportoase-groep, Kris Hoflack van VTM-Nieuws en OHL-icoon Bjorn Ruytinx.