Dennis van Wijk moet OHL uit het slop halen

Door: redactie

19/01/17 - 17u45

© belga.

Dennis van Wijk is de nieuwe trainer van OH Leuven, zo is zopas aan onze redactie bevestigd. De Nederlander, in het verleden actief bij onder meer Roeselare, Bergen, Antwerp, Westerlo, Cercle Brugge en Beerschot-Wilrijk volgt Emilio Ferrera op in het Eneco Stadion. De ervaren Nederlander tekent een contract voor anderhalf jaar.