Oud-Heverlee Leuven praat met 4 kandidaat-overnemers

Oud-Heverlee Leuven praat momenteel met vier kandidaat-overnemers, twee Belgische en twee buitenlandse, en hoopt deze gesprekken nog dit voetbalseizoen te kunnen afronden zodat het financieel beter gewapend de transfermarkt voor volgend seizoen zal kunnen optrekken. Dat bevestigt voorzitter ad interim van de club uit 1B, Chris Vandebroeck.

"Een half jaar geleden hebben wij beslist om te evolueren naar een commerciële vennootschap en hebben hierover na overleg met de KBVB recent de activa en passiva van de huidige vzw ondergebracht in een nieuwe CVBA. Daar kan een kandidaat-investeerder die aan al onze voorwaarden voldoet en hierbij onder meer bereid is tot een zeer ernstige kapitaalsinjectie de meerderheid van de aandelen verwerven. De licentiecommissie heeft alles gecontroleerd en zijn goedkeuring gegeven. Momenteel praten we met vier geïnteresseerden. Ik kan geen namen vrijgeven maar wel verklappen dat het er goed uitziet en we goede hoop hebben om de gesprekken met één van hen de komende weken of maanden te kunnen afronden", aldus Vandebroeck.



Terug naar 1A

De potentiële overnemer zal enkel het professionele sportieve gebeuren in handen krijgen. "Wij hebben voor ons de contouren uitgetekend binnen dewelke een overname kan plaatsvinden. Als iemand die aanvaardt zullen we snel tot een akkoord komen. Om de regionale verankering te verzekeren willen wij zowel de uitbating van het stadion als de jeugdopleiding in eigen handen houden evenals minderheidsaandeelhouder blijven. Het stadion zal wellicht via een huurovereenkomst ter beschikking gesteld worden voor de matchen. Het moet ook de prioritaire ambitie zijn van de kandidaat-overnemer om zo snel als mogelijk terug naar 1A te gaan waar deze club thuishoort", aldus Vandebroeck.