Eind september moest hij opkrassen bij W-B na gokaffaire, nu heeft Henkinet nieuwe club gevonden

Door: redactie

27/12/16 - 15u24 Bron: Belga

Laurent Henkinet heeft een contract getekend bij OH Leuven (1B) tot het einde van het seizoen. De 24-jarige Luikse doelman moet aan 'Den Dreef' de concurrentie aangaan met Nick Gillekens. Enkele maanden geleden werd Henkinet bij zijn ploeg Waasland-Beveren ontslagen nadat bleek dat hij betrokken was in een gokschandaal.