OH Leuven duidt Chris Vandebroeck aan als voorzitter ad interim na ontslag Houtput

De raad van bestuur van Oud-Heverlee Leuven heeft met unanimiteit beslist Chris Vandebroeck aan de algemene vergadering voor te stellen als voorzitter ad interim. Dat meldt de 1B-club vandaag. Er wordt ook werk gemaakt van een nieuwe procedure voor contacten met potentiële investeerders. Vrijdag nam Jimmy Houtput ontslag als OHL-voorzitter nadat hij vermeld werd in de undercoveroperatie van 'The Daily Telegraph' naar fraude in de voetbalwereld.

"Zondagmorgen is de raad van bestuur, met inbegrip van de drie externe bestuurders, samengekomen om de gebeurtenissen van de afgelopen dagen te bespreken. Ook de bedrijfsrevisor die aangesteld werd door de stad Leuven heeft de vergadering bijgewoond", zo klinkt het op de OHL-website.



Verkennende gesprekken

"Het ontslag dat Jimmy Houtput afgelopen vrijdag omwille van persoonlijke redenen had aangeboden, werd aanvaard. De raad van bestuur wenst nogmaals te benadrukken dat Jimmy een mandaat had gekregen om verkennende gesprekken aan te gaan met potentiële investeerders. Er is geen enkele reden om te twijfelen aan zijn geloofwaardigheid wanneer hij stelt dat hij tijdens deze gesprekken enkel de intentie had om de naam te weten te komen van de vermeende investeerder." Lees ook

