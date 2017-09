Recordbedrag voor eerste uitgave van Harry Potter

jv

Een zeldzame eerste uitgave van het eerste Harry Potter boek is in de Verenigde Staten geveild voor 81.250 dollar (net geen 68.000 euro). Dat is volgens het veilinghuis, Heritage Auctions in Dallas, trouwens een record. Nog nooit werd zoveel neergeteld voor een ongesigneerd fictiewerk jonger dan 50 jaar.