Aandacht, dreuzels: Zweinstein werft aan!

18/09/17 - 21u32

Professor Perkamentus spreekt de leerlingen van Zweinstein toe in de Grote Zaal. © Warner Bros..

Droom je ervan om zelf toverdrank te brouwen, zwerkbal te spelen of je vaardigheden in het Verweer tegen de Zwarte Kunsten aan te scherpen? Dan is het tijd om je cv op te blinken, want Warner Bros. Studio Tour, het bedrijf achter 'The Making of Harry Potter' is op zoek naar nieuwe medewerkers.  Dichter bij Harry Potters befaamde tovenaarsschool Zweinstein kom je nergens.

Een miniatuur van Zweinstein in de studio's in Leavesden. © afp. Tien jaar lang vonden de opnames van de Harry Potter-films plaats in Leavesden, waar de filmsets en rekwisieten na afloop van de opnames een nieuw leven kregen in de 'Studio Tour.'



Daar kunnen Harry Potter-liefhebbers nu onder andere hun hart ophalen in de reusachtige Grote Zaal van Hogwarts, door het Verboden Bos struinen, etalages kijken op de Wegisweg en op perron 9 3/4 op de Zweinstein Express wachten. Lees ook Harry Potters toelatingsbrief tot Zweinstein onder de hamer

Interactor Het Harry Potter-paradijs is nu op zoek naar nieuwe medewerkers met verschillende profielen, en voor doorwinterde Potterfans klinkt de vacature voor 'Interactor' vast als muziek in de oren. Op een bezem door de lucht zoeven of je 'Patronus' oproepen, zit er net niet in, maar deze gelukzakken vertoeven wel de ganse dag te midden van alle Harry Potter-decors. De Interactoren mogen immers de hele dag bezoekers door de wondere tovenaarswereld gidsen en hen Potterweetjes naar het hoofd slingeren.



Wie commercieel is ingesteld, kan als Retail Associate bezoekers helpen bij het uitkiezen van het perfecte souvenir. Visitor Hosts staan in de voor de ontvangst van de honderden dreuzels die dagelijks naar de attractie afzakken.