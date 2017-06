Typ vandaag 'Harry Potter' op Facebook en voel je een klein beetje tovenaar

TK

Facebook viert vandaag de twintigste verjaardag van tovenaar Harry Potter. Het is vandaag, 26 juni, exact twintig jaar geleden dat het eerste boek, The Philosopher's Stone, verscheen.

Facebook heeft daarom vandaag een 'easter egg' ingebouwd. Wie in een bericht de Engelse naam van een van de vier 'huizen' van toverschool Zweinstein gebruikt, krijgt als verrassing wat magische effecten voorgeschoteld. Ook wordt de naam direct afgedrukt in de kleur van het huis: Gryffindor is rood, Slytherin groen, Ravenclaw blauw en Hufflepuff oranje.



Schrijfster J.K. Rowling voltooide haar manuscript in 1995 en probeerde het twee jaar lang aan een uitgeverij te slijten. Uiteindelijk ging Bloomsbury overstag. De eerste druk van het boek bestond slechts uit vijfhonderd exemplaren; intussen zijn er bijna 500 miljoen exemplaren van de zeven Potter-boeken verkocht.