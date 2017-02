Deze Siberiër lijkt als twee druppels water op Harry Potter

Door: redactie

Nee, Daniël Radcliffe is niet naar Siberië verhuisd. Er woont gewoon iemand die heel goed lijkt op de acteur, en dus ook op zijn personage Harry Potter.



Volgens de Russische website TJournal is de 23-jarige Nikolai Posleda uit Krasnoyarsk een vertegenwoordiger van chocoladeproducten. Onnodig om te vertellen dat hij dagelijks wordt aangesproken op zijn uiterlijk.



"Zo'n vijf jaar geleden begonnen mijn vrienden me te vertellen dat ik zo hard leek op Daniel Radcliffe", vertelt Posleda aan TJournal. "Meestal lopen de mensen me voorbij en zeggen ze tegen elkaar: 'kijk daar, Harry Potter'. Soms willen ze met me op de foto, maar gelukkig niet al te vaak. Mijn handtekening hebben ze nog niet gevraagd, maar ik heb al wel meegemaakt dat ze plots Engels tegen me beginnen praten."