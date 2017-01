Geruchten over nieuwe Harry Potter-trilogie duiken op

Door: redactie

20/01/17 - 13u52 Bron: Digital Spy

Goed nieuws voor wie niet genoeg kan krijgen van de Harry Potter-wereld. Er zijn nieuwe geruchten opgedoken dat er een nieuwe trilogie in de maak is. Het zou gaan om de verfilming van het toneelstuk 'Harry Potter and The Cursed Child'.