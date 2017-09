Hillary doet boekje open over al wie haar dwars zat: "Poetin heeft een pik op mij"

KVE

Hillary Clinton blijft het verleden opspitten en redenen zoeken voor haar verrassende verkiezingsnederlaag. Sinds vandaag ligt haar verwerking van het 'trauma' onder de naam 'What happened?' in de boekenwinkels. Het boek stond meteen op nummer één bij Amazon, mede omdat de publicatie gepaard gaat met een heuse tournee en bijzonder veel media-aandacht.

Volgens Clinton zelf is 'What happened?' geen literaire verwerking van een al te zure appel, maar, in de traditie van Spengler, een "waarschuwing dat ons land (de VS) in gevaar is".



Voor een deeltje neemt Clinton de schuld van haar novembernederlaag op zich. Maar dan komt een opsomming van wie haar allemaal dwars heeft gezeten, de zowat 50 miljoen "deplorables" niet te na gesproken: de domme Donald Trump, de dwarsliggende Bernie Sanders, Vladimir Poetin ("die een pik heeft op mij"), toenmalig FBI-baas James Comey, antifeministen en, uiteraard, het veronderstelde huwelijk tussen Trump en Poetin.



Poetins doel is het, aldus Clinton, "de westerse democratie te ondergraven, mogelijk zelfs te vernielen". Waarom dat zo is, wordt allicht in het boek duidelijk gemaakt.



Enkele dagen geleden heeft Clinton beloofd dat zij "niet meer zal kandideren". Dat gaf haar mogelijk de vrijheid om een resem rivalen door de mangel te halen.