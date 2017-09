Hillary Clinton bergt droom van presidentschap voorgoed op

Door: redactie

10/09/17 - 21u04 Bron: Belga

Democrate Hillary Clinton zal zich voor de volgende verkiezingen niet meer kandidaat stellen. © afp.

De Democratische politica Hillary Clinton "zal nooit meer kandideren" voor het presidentschap. Dat heeft ze gezegd in een lang interview op het CBS-programma Sunday Morning.

Volgens de gewezen First Lady blijft haar nederlaag tegen de Republikein Donald Trump "nog steeds erg pijnlijk". Clinton is dezer dagen weer niet uit de Amerikaanse media weg te slaan. Zij begint deze week aan een tournee om haar nieuwe boek 'What Happened?' te promoten.