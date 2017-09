Facebook: 100.000 dollar aan Russische politieke advertenties tijdens Amerikaanse kiescampagne ontdekt

TT

6/09/17

Verkiezingen VS Facebook zegt in een blogpost vanavond dat het na diepgaand onderzoek voor 100.000 dollar aan Russische politieke advertenties heeft ontdekt die mogelijk te maken hadden met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van vorig jaar.

In het onderzoek naar mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingscampagne heeft ook Facebook een onderzoek geopend, om te kijken of er advertenties op het sociale medium geplaatst zijn met Russische connecties.



Het bedrijft zegt vanavond dat er tussen juni 2015 en mei 2017 ongeveer 100.000 dollar, goed voor 3.000 advertenties, uitgegeven is door 470 inactieve accounts of pagina's die de gebruiksvoorwaarden van Facebook schenden. Volgens Facebook zijn die accounts en pagina's op een of andere manier met elkaar verbonden en opereerden ze waarschijnlijk vanuit Rusland. De pagina's zijn ondertussen verwijderd.



De meeste advertenties gingen echter niet rechtstreeks over de verkiezingen of kandidaten, maar over politiek in het algemeen, gaande van homorechten over rassenkwesties en immigratie tot wapenwetgeving. Volgens Facebook was het wel de bedoeling van de advertenties verdeeldheid te zaaien.



Een tweede onderzoek toonde aan dat er voor ongeveer 50.000 dollar aan politieke advertenties met Russische IP-adressen of in het Russisch zijn gekocht vanop pagina's die het beleid van Facebook niet schenden. Hier gaat het om 2.200 advertenties.



Het internetbedrijf werkt samen met de autoriteiten bij het onderzoek naar inmenging bij de Amerikaanse verkiezingen.