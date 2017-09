"Hij heeft me onherstelbare schade toegebracht": Hillary Clinton snoeihard voor Bernie Sanders in nieuw boek

Koen Van De Sype

Een onrealistische man die meer beloofde dan hij kon geven: zo noemt Hillary Clinton haar voormalige tegenkandidaat Bernie Sanders in de race om de Democratische nominatie voor het presidentschap van vorig jaar. In haar nieuwe boek - waar enkele passages van uitlekten op het internet - beweert ze ook dat zijn aanvallen op haar tijdens de voorverkiezingen "blijvende schade" veroorzaakten en de weg vrijmaakten voor de 'Crooked Hillary'-campagne van Donald Trump.

Het boek - What Happened - komt op 12 september uit en is opvallend scherp voor de senator uit Vermont, die ze tijdens de race altijd eerder voorzichtig dan hard aanpakte. "We zaten over heel veel op dezelfde golflengte en daarom moest hij zich wenden tot insinuaties en persoonlijke aanvallen", klinkt het in het 500 pagina's tellende werk. "Sommige van zijn aanhangers - de Bernie Bros - vielen mijn aanhangers online lastig en konden flink seksistisch uit de hoek komen."

"Toen ik Bernie tijdens een debat vroeg naar één voorbeeld waarbij ik mijn standpunt of een stem veranderde omwille van een financiële bijdrage die ik had gekregen, bleef het stil", schrijft ze nog. "Desalniettemin was de schade aangericht, waardoor het moeilijker werd om de progressieve kiezer te verenigen tijdens de uiteindelijke verkiezingen."



Gejuich

Het boek wordt op gejuich onthaald door Democraten die haar tijdens de verkiezingen steunden en het zien als een manier voor Clinton om weer in het voetlicht te treden. Maar het zou ook oude wonden kunnen openhalen en de tweedeling tussen het Clinton- en het Sanderskamp binnen de Democratische partij weer in de verf kunnen zetten. Zeker op een moment dat Sanders al liet weten dat hij het niet uitsluit dat hij toch nog een keer een gooi doet naar het presidentschap, in 2020.



Sneer

Volgens Clinton is Sanders echter geen Democraat. "Dat is geen sneer, maar iets wat hij zelf zegt", schrijft ze nog. "Hij nam niet deel aan de race om een Democraat in het Witte Huis te krijgen, maar om de Democratische partij te ontwrichten. Ik ben trots dat ik een Democraat ben en ik wou dat Bernie dat ook was."