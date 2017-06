Russische hackers probeerden binnen te dringen in computers met Amerikaanse kiezersinformatie

IB

6/06/17 - 02u15 Bron: Belga

Amerikanen brengen hun stem uit op de verkiezingsdag op acht november vorig jaar. © afp.

Hackers van de Russische militaire inlichtingendiensten hebben eind vorig jaar verschillende keren geprobeerd om binnen te dringen in computersystemen met informatie over Amerikaanse kiezers. Dat schrijft het online magazine The Intercept op basis van een gelekt document van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA.

Uit het NSA-rapport zou blijken dat de Russen hun pijlen richtten op verschillende private bedrijven in de VS, die onder meer informatie hadden over geregistreerde kiezers. De cyberaanvallen zouden verschillende keren hebben plaatsgevonden, tot vlak voor de verkiezingen van 8 november.



Volgens The Intercept staat in het rapport niet duidelijk aangegeven of de hackers er inderdaad in geslaagd zijn om informatie te bemachtigen, en of de activiteiten invloed hebben gehad op de uitkomst van de verkiezingen.



Russische inmenging

De Verenigde Staten zijn al een tijdje in de ban van het verhaal rond Russische inmenging in de kiescampagne van 2016. Onbekende hackers ontvreemdden tijdens die campagne documenten van het campagneteam van de Democratische kandidate Hillary Clinton, die vervolgens hun weg vonden naar Wikileaks.



De Amerikaanse inlichtingendiensten beschuldigen Rusland ervan achter de hacking te zitten, om zo de Republikeinse kandidaat Donald Trump verkozen te krijgen. De Russische president Vladimir Poetin legde die beschuldigingen afgelopen weekend echter nog eens naast zich neer in een interview op de Amerikaanse nieuwszender NBC. "De hackers kunnen van overal komen. Het kan zelfs om Amerikaanse hackers gaan die Rusland erin geluisd hebben", klonk het.