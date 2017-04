Trump-getrouwe doet stap opzij in onderzoek naar Russische inmenging bij verkiezingen

Door: redactie

6/04/17 - 17u45 Bron: Belga

Devin Nunes. © afp.

In het Amerikaanse Congres trekt Devin Nunes, de voorzitter van de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden, zich terug als leider van het onderzoek naar de mogelijke Russische inmenging in de presidentsverkiezingen. Dat heeft hij vandaag bekendgemaakt. Nunes lag onder vuur omdat hij geheime informatie zou hebben gedeeld met het Witte Huis.

De Amerikaanse president Donald Trump. © epa.

Op 22 maart maakte Nunes, die deel uitmaakte van Donald Trumps overgangsploeg in de aanloop naar zijn eedaflegging als president, tijdens een persconferentie bekend dat hij geheime informatie in handen had gekregen die aantoonde dat leden van de overgangsploeg wel degelijk afgeluisterd werden door de Amerikaanse inlichtingendiensten in de nadagen van het presidentschap van Barack Obama - een claim die Trump had gemaakt. De informatiegaring gebeurde echter "incidenteel" en "onbedoeld", aldus Nunes.



Nunes weigerde te zeggen waar hij zijn informatie vandaan had gehaald en briefte onmiddellijk president Trump over wat hij aan de weet was gekomen. Het kwam hem op de kritiek te staan dat hij een pion van het Witte Huis is en niet onafhankelijk kan toezien op onderzoek naar de Russische inmenging. De heisa vertraagde bovendien het onderzoek door de inlichtingencommissie.



Nu zet Nunes dus een stap opzij, hij blijft wel aan als voorzitter van de inlichtingencommissie. In zijn verklaring wijst hij "verschillende linkse activistische groeperingen" met de vinger. "Hun beschuldigingen zijn helemaal vals en politiek gemotiveerd", zegt hij.