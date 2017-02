Trumps keuze voor minister van Arbeid trekt zich terug

TT

15/02/17 - 22u17

© bloomberg.

Andrew Puzder, die door Trump was aangesteld om de nieuwe minister van Arbeid te worden, trekt zich terug. Dat kondigt hij vanavond zelf aan. Puzder ondervond steeds meer weerstand bij de Republikeinse partij.

"Het is een eer om door Donald Trump gekozen te zijn", zo zei Puzder in een mededeling. "Ik steun Donald Trump en zijn hooggekwalificeerd team volledig."



Eerder was gevreesd dat Puzder niet genoeg Republikeinen achter zijn naam zou krijgen op de hoorzitting die morgen moest plaatsvinden in de Senaat. CNN meldde dat mogelijk twaalf Republikeinse senatoren zouden weigeren hun steun te verlenen, vier zouden al hebben gezegd dat zeker niet te doen. Puzder besloot daarop er zelf de stekker uit te trekken.



Puzder, CEO van CKE Restaurants -het in Californië gevestigd bedrijf dat de fastfoodketens Hardee's en Carl's Jr uitbaat- ligt al een hele tijd onder vuur. Zo sprak hij zich in het verleden laatdunkend uit over werknemers en liet hij verstaan ze liefst van al te vervangen door robotten. Machines zijn immers "altijd beleefd, verkopen goed, nemen nooit vakantie, komen nooit te laat, laten nooit iets vallen, en discrimineren niet op vlak van leeftijd, geslacht of ras", klonk het in een interview. Hij is ook een felle tegenstander van het minimumloon.



Illegale werkster

Vorige week nog bracht The New York Times naar buiten dat Puzder een illegale werkster in dienst heeft gehad. "Toen ik het te weten kwam, hebben we de arbeidsovereenkomst meteen verbroken en haar hulp geboden bij het verkrijgen van een verblijfsvergunning", zo verdedigde hij zich.



Als Puzder zou worden afgeschoten in de Senaat, dan was hij de tiende kandidaat-minister die dit overkomt in de Amerikaanse geschiedenis en de derde na de oorlog. Bijna vier weken na zijn inauguratie wil het nog steeds niet vlotten met de invulling van Trumps kabinet. Gisteren moest bovendien Michael Flynn, de nationaal veiligheidsadviseur, zijn aftreden bekendmaken.