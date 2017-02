Clinton laat voor het eerst van zich horen sinds inauguratie

Door: redactie

7/02/17 - 11u45 Bron: TIME, The Independent

Hillary Clinton bij de inauguratie van Donald Trump op 20 januari. © afp.

video "De toekomst is vrouwelijk." In een begeesterende videoboodschap laat Hillary Clinton voor het eerst van zich horen sinds de inauguratie van president Trump. "We hebben sterke vrouwen nodig om op de voorgrond te treden en op te komen voor ons."

© reuters. Het was ongetwijfeld een moeilijk moment, 20 januari. Toen verscheen Hillary Clinton, die sinds haar verkiezingsnederlaag zoveel mogelijk onder de radar was gebleven, nog eens in het openbaar op Trumps inauguratie.



Met een feministische boodschap luidt ze nu het nakende begin van de MAKERS-conferentie aan, een top met een breed spectrum aan vrouwelijke gasten die in hun domeinen toonaangevend zijn. "Ondanks alle uitdagingen die we moeten trotseren, blijf ik ervan overtuigd: ja, de toekomst is vrouwelijk", zegt de gewezen first lady. "Kijk maar naar de geweldige energie die we de laatste maand gezien hebben bij een mars, gesteund door miljoenen mensen over het hele land en bij uitbreiding de hele wereld."