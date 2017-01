Studie relativeert rol van 'fake news' in Amerikaanse presidentsverkiezing

Door: redactie

19/01/17 - 18u15 Bron: AFP

© photo news.

Een studie door twee Amerikaanse economen relativeert de rol die valse berichten op het internet speelden in de uitslag van de presidentsverkiezing van november 2016 in de Verenigde Staten.

De twee vorsers baseren zich onder meer op het weinige vertrouwen dat internetgebruikers gemiddeld hebben in de berichtgeving op sociale media. En op de vrij beperkte verspreiding van valse informatie. 'Fake news' is vaak bedoeld om iemand te schaden, maar wil vooral de aandacht trekken en internetverkeer teweegbrengen met het oog op reclame-inkomsten.



Hunt Allcott van de universiteit van New York en Matthew Gentzkow van de universiteit van Stanford deden een onderzoek bij 1.208 volwassenen, waaruit blijkt dat slechts 14 procent van hen sociale media als de belangrijkste bron beschouwen om het nieuws te volgen.



De twee economen legden de ondervraagden echte berichten voor, alsook valse berichten die effectief waren rondgegaan op het internet, en valse berichten die speciaal voor de studie verzonnen waren. Het aandeel van de ondervraagden dat de valse informatie op het internet had gezien en geloofd, was vrijwel even groot als bij de de informatie die de auteurs van de studie zelf verzonnen hadden. Deze parallel relativeert volgens hen duidelijk de invloed van valse informatie. Bovendien "werden zelfs de valse berichten die het meest circuleerden, slechts door een fractie van de Amerikanen gezien".