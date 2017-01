Obama in laatste persconferentie: "Deze job kan je niet alleen doen"

Door: redactie

18/01/17 - 22u10 Bron: Belga

In zijn laatste persconferentie als president van de Verenigde Staten heeft Barack Obama het belang van de adviseurs van een president in de verf gezet. "Dit is een job met een zodanige impact dat je die niet alleen kan doen", leek het wel een boodschap aan Trump.

"Een groot deel van de ideeën (van de nieuwe president Donald Trump) zullen gevormd worden door zijn adviseurs", klonk het bij de Democraat. "Als president moet je in grote mate een beroep doen op een team. En als je alleen mensen hoort die het met je eens zijn, begin je fouten te maken".



De afscheidnemende president toonde zich ook "erg bezorgd" over het Palestijns-Israëlische conflict. "Het is een potentieel explosieve situatie", klonk het. "Ik ben bezorgd want volgens mij is de status quo onhoudbaar, gevaarlijk voor Israël, slecht voor de Palestijnen en de regio en slecht voor de veiligheid in de VS."



"Let op met plotse unilaterale beslissingen"

Obama had ook een waarschuwing voor Trump: "Let op met plotse unilaterale beslissingen in een explosieve omgeving." De president-elect beloofde tijdens zijn campagne Jeruzalem te zullen erkennen als hoofdstad van Israël en de ambassade daar in te richten in plaats van in Tel Aviv. Een stap die door veel landen als een provocatie gezien zou worden. Obama vreest dan ook dat het momentum voor een tweestatenoplossing voorbij dreigt te gaan. Hij benadrukte nogmaals het belang van constructieve relaties met Rusland, zowel voor de VS als voor de rest van de wereld.



Klokkenluidster

Obama kwam ook nog eens terug op de gratie die hij verleende aan Wikileaks-klokkenluidster Chelsea Manning. Zij zag een straf van 35 jaar feitelijk omgezet in zeven jaar. "De straf was disproportioneel tegenover andere klokkenluiders. Ik ben er zeker van dat gerechtigheid geschied is en dat de boodschap toch overgekomen is."



De eerste zwarte Amerikaanse president sluit niet uit dat hij zich in de toekomst nog publiekelijk zal uiten. "Maar enkel als de fundamentele waarden van de VS in het gedrang zijn."