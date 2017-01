Populariteit Obama nog nooit zo hoog

Door: redactie

18/01/17 - 16u24 Bron: Belga

Barack Obama in respectievelijk 2008, 2012 en 2016. © afp.

De populariteit van de afscheidnemende Amerikaanse president Barack Obama bereikt ongekende hoogtes. En dat net nu hij vrijdag het Witte Huis officieel in de handen van Donald Trump achterlaat. Volgens een peiling van CNN/ORC, die vandaag werd gepubliceerd, bedraagt Obama's waarderingscijfer 60 procent. Dat is zijn beste score sinds juni 2009.

Enkel Bill Clinton (66 procent in 2001) en Ronald Reagan (64 procent in 1989) konden op het einde van hun presidentschap een nog hogere 'approval rate' voorleggen. Bovendien vindt 65 procent van de ondervraagde Amerikanen dat het presidentschap van Obama een succes was.



De keerzijde van Obama's succes is de populariteit van zijn opvolger. Hoe dichter de machtsoverdracht komt, hoe meer Trumps populariteit in de "vervalste peilingen" daalt: de populariteit van een nieuw-verkozen president lag zelfs nooit lager dan nu. Obama laat vrijdag het Witte Huis over aan president-elect Donald Trump.