Trump moet zich aan de regels houden: Washington oefent voor eedaflegging

Door: redactie

15/01/17 - 19u31 Bron: vtmnieuws.be

video Over vijf dagen legt Donald Trump de eed af als nieuwe president van de Verenigde Staten. En dan zal hij zich toch één dag aan de regels moeten houden, want de eedaflegging staat bol van het protocol, en alles moet verlopen volgens een strikte timing.

Op dit moment wordt in Washington al volop gerepeteerd. Al de hele dag wordt er geoefend op Capitol Hill. De fanfares spelen, de vlaggen worden recht gehangen. Alles moet tot in de puntjes kloppen. Want de eedaflegging van een Amerikaanse president is een massa-event. Een gigantische logistieke operatie met strikte aanwijzingen.



De opbouw van het inauguratiepodium aan het Capitool, het Amerikaanse Congres, is in september al begonnen. Niet de echte Trump doet mee aan de repetitie, maar een figurant. Nadat hij vrijdag de eed heeft afgelegd, is het uitkijken naar de heuse inauguratieparade. Die start aan het Capitool en gaat over Pennsylvania Avenue richting het Witte Huis, een route van 3 kilometer.



President Trump en first lady Melania groeten dan het volk dat langs de kant van de weg staat. Trump kan alvast op veel centen rekenen. 90 miljoen dollar aan donaties heeft het inauguratiecomité ontvangen. Dubbel zoveel als bij Obama destijds. De veiligheidsdiensten verwachten tussen de 700.000 en 900.000 toeschouwers.