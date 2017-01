Musicalster wil toch niet bij Trumps inauguratie optreden

Door: redactie

Broadway-zangeres Jennifer Holliday heeft zaterdag besloten niet te zingen rond de inauguratie van Donald Trump. De beroemde musicalster kreeg veel kritiek van haar zwarte en homovrienden en besefte toen pas dat haar optreden gezien kan worden als steun aan de nieuwe Amerikaanse president.

Holliday won een Tony voor haar rol in de musical Dreamgirls. Ze zou een dag voor de beëdiging in de Amerikaanse hoofdstad Washington optreden. Maar nadat ze een nacht lang commentaar had gelezen op haar keuze, bood ze haar excuses aan omdat ze de situatie verkeerd had ingeschat. Ze zou een nummer van Stephen Foster zingen: 'Hard Times Come Again No More'. "Ik had geen idee dat dit geïnterpreteerd zou worden als een politieke stellingname. Het is mijn fout dat ik niet doorhad welk klimaat er momenteel in het land heerst."



Trump heeft moeite om sterren te vinden die willen optreden als hij vrijdag als president wordt beëdigd. Bij de inauguraties van Barack Obama traden wereldsterren op als U2, Beyoncé en Bruce Springsteen. Het concert dat voorafgaat aan de officiële beëdiging werd live uitgezonden op de Amerikaanse televisie, maar dit keer willen zenders de rechten niet hebben. De muzikanten die wel optreden zijn countryzanger Toby Keith, de 16-jarige zangeres Jackie Evancho en rockband 3 Doors Down.