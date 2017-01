Directeur inlichtingendiensten: "Trump-lek komt niet van ons"

Door: redactie

De Amerikaanse inlichtingendiensten "zijn niet verantwoordelijk" voor het lekken van geheime informatie over Donald Trump. Dat zegt James Clapper, de directeur van de nationale inlichtingendiensten in de VS.

"Ik heb mijn grote verbijstering over de lekken kenbaar gemaakt aan president-elect Trump", aldus Clapper. Daarbij benadrukte hij ook dat zijn diensten niet aan de oorsprong liggen van het lek. "We zijn het erover eens dat de berichten extreem venijnig zijn en een inbreuk vormen van onze nationale veiligheid."



Gisteren had Trump nog gesteld dat de berichten over compromitterend Russisch materiaal over Trump afkomstig waren van de inlichtingendiensten in de VS. "De inlichtingendiensten zouden nooit hebben mogen toelaten dat dit nepnieuws naar het grote publiek 'lekte' (...) Leven we in nazi-Duitsland? ", zo reageerde de president-elect op Twitter.



De geheime documenten zouden informatie bevatten over het persoonlijke leven en de financiën van Trump. Daarnaast zouden ze ook aantonen dat het team van Trump tijdens zijn presidentscampagne voortdurend in contact stond met Rusland. In het document zouden ook enkele pikante verhalen staan, onder meer over 'golden showers' in de suite van een hotel waar ook de Obama's hadden overnacht.



Clapper benadrukt dat de Intelligence Community -dat zeventien Amerikaanse inlichtingendiensten overkoepelt- zich nog niet had uitgesproken over de betrouwbaarheid van de informatie.



Clapper wordt binnenkort afgelost als Director of National Intelligence. De man was ruim een decennium geleden betrokken bij het opstellen van het beruchte Iraakse "WMD-dossier". In 2013 pleegde hij vermoedelijk meineed door voor een comité van het Congres straal te ontkennen dat de NSA luistervinkje speelde bij honderden miljoenen mensen.