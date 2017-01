Wietactivisten delen 4.200 joints uit voor inauguratie Donald Trump

Door: redactie

Charlotte Church weigerde te zingen op de inauguratie van Donald Trump en Moby bedankte voor de rol van dj. Maar wie de intrede van Donald Trump in het Witte Huis bijwoont, zal bij die historische gebeurtenis wel mooi een pretsigaret kunnen opsteken. Een pro-wietgroepering, de D.C. Cannabis Coalition, zal immers op 20 januari gratis joints uitdelen en zo hervormingen in de drugwetgeving eisen.

De groepering zal 4.200 joints uitdelen en begint daar om acht uur 's morgens al mee. Ze plannen de joints op te steken na vier minuten en 20 seconden in de speech van Trump. 4:20 of 4/20 is een begrip dat verwijst naar het nuttigen van cannabis in de Amerikaanse cannabiscultuur. Het begrip vindt mogelijk zijn oorsprong in 1971 in de staat Californië, waar een groep tieners van de San Rafael High School na schooltijd, om 16:20 uur (4:20 pm) bijeen zou zijn gekomen om marihuana te roken.



Adam Eidinger, oprichter van de D.C. Cannabis Coalition, verklaart: "De boodschap die we willen verspreiden, is dat het tijd is om cannabis op federaal niveau te legaliseren". In Washington mag je tot 56 gram marihuana in je bezit hebben, maar de verkoop ervan is illegaal. Om die reden zullen de joints gratis uitgedeeld worden.