Donald Trump maakt van schoonzoon op één na machtigste functionaris van het Witte Huis

Jared Kushner (36) - de schoonzoon van de verkozen Amerikaanse president Donald Trump - zal 'senior advisor' worden van de nieuwe president, na de stafchef de hoogst geplaatste functionaris van het Witte Huis. Dat heeft een onderhandelaar van het overgangscomité gezegd aan nieuwszender CNN. Kushner is de echtgenoot van Trumps dochter Ivanka.

Het nieuws komt er in de aanloop naar een persconferentie die Trump woensdag zal houden en die vermoedelijk zal gaan over de manier waarop hij het potentiële belangenconflict zal aanpakken voor zijn bedrijven als hij effectief in het Witte Huis trekt. Volgens CNN zal hij ook bekendmaken dat Ivanka hem niet zal opvolgen aan de top van zijn zakenimperium.



Strategie

Kushner speelde al een grote rol tijdens de verkiezingscampagne van zijn schoonvader. Aanvankelijk adviseerde hij hem vooral over de Amerikaanse houding tegenover Israël, maar al snel begon hij ook zijn stempel te drukken op de strategie van de campagne. Intussen is hij een adviseur en aanspreekpunt voor heel wat machtige figuren, zakenrelaties en buitenlandse overheden die contact willen met Trump.



Vrede

De president-elect liet zich na zijn verkiezing ook al ontvallen dat hij ervan overtuigd is dat zijn schoonzoon - een strikt orthodoxe Jood - voor vrede in het Midden-Oosten kan zorgen en het conflict tussen Israël en Palestina kan oplossen.