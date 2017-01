"Poetin wou Trump helpen de verkiezingen te winnen"

Door: redactie

Ook een ontmoeting met de geheime diensten heeft de verkozen Amerikaanse president Donald Trump niet op andere ideeën gebracht. De Republikein blijft bij zijn standpunt dat de veronderstelde hackingpraktijken géén invloed hebben gehad op de verkiezingsgang. De stelling van de geheime diensten, als zouden Russen/Rusland/president Poetin zelf achter de cyberaanvallen hebben gezeten, onderschrijft hij evenmin. Maar volgens een rapport van het Amerikaanse Departement van Nationale Informatie wou Poetin Trump wel degelijk een handje toesteken.

Het Amerikaanse Departement van Nationale Informatie (DNI) heeft vandaag een rapport openbaar gemaakt waarin de veronderstelde hackingpraktijken volledig op het conto van de Russische president Vladimir Poetin worden geschreven. Ook de motieven van de Russische leider zijn de Amerikaanse inlichtingendiensten niet onbekend: Poetin wou de Democratische presidentskandidate Hillary Clinton een hak zetten en, ergo, president-elect Donald Trump een handje toesteken, zo luidt het.



"Poetin en de Russische overheid hebben een duidelijke voorkeur ontwikkeld voor president-elect Donald Trump", aldus het rapport. "Ruslands doel bestond erin het vertrouwen van het volk in het Amerikaanse democratische proces te ondermijnen, Hillary Clinton zwart te maken en haar verkiesbaarheid en mogelijk presidentschap schade te berokkenen."



In het rapport wordt in detail beschreven dat de "beïnvloedingscampagne" van Moskou past binnen een "communicatiestrategie" die gebaseerd is op de methoden van de ex-Sovjetunie, die "illegale operaties, de staatsmedia, derden en betaalde gebruikers van de sociale media of 'trolls'" gebruikt. Volgens het DNI zou Rusland ook verantwoordelijk zijn voor het verspreiden van vals nieuws, als deel van een propagandacampagne in het voordeel van Trump. Het is niet duidelijk of er harde bewijzen voor de praktijken zijn opgenomen in het rapport. Het Kremlin heeft de beschuldigingen steeds ontkend.



Het rapport baseert zich op gegevens van de FBI, de CIA en de NSA, en werd op de website geplaatst van de DNI, de koepel van de grote Amerikaanse inlichtingendiensten. Ontslagnemend president Barack Obama, die zelf in het verleden al vaker verklaarde dat Rusland achter de hacking van de Democratische partij zat en zelf gevraagd had aan de DNI om een analyse te maken van de mogelijke Russische inmenging in de verkiezing, werd gisteren al op de hoogte gebracht van de inhoud van het document.