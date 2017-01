Definitief: Trump wint verkiezingen

Door: redactie

6/01/17 - 21u16 Bron: Belga

De beslissing wordt bekrachtigd bij een gezamenlijke zitting van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Die zitting wordt voorgezeten door de huidige vicepresident, Joe Biden. Rechts: Paul Ryan, de Republikeinse Speaker van het Huis van Afgevaardigden. © afp.

Het laatste obstakeltje heeft Donald Trump nu genomen: twee maanden na de presidentsverkiezingen in de VS heeft het Congres de overwinning van de Republikein vrijdag bevestigd. In een gezamenlijke zitting van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat in Washington werd het resultaat officieel bekrachtigd: 304 kiesmannen kozen voor Trump, 227 voor de Democrate Hillary Clinton. Er zijn in totaal 538 kiesmannen.