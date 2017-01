Trump gaat Congres, en niet Mexico, vragen om te betalen voor zijn muur

Door: redactie

6/01/17 - 12u01 Bron: Belga

© afp.

trump president Het overgangsteam van de Amerikaanse president-elect Donald Trump heeft aan de Republikeinse leiders in het Congres duidelijk gemaakt dat hij wil dat het Congres betaalt voor de muur die Trump tussen Mexico en de Verenigde Staten wil bouwen. Dat melden Republikeinse bronnen uit het Huis van Afgevaardigden aan CNN. Daarmee zou Trump een belangrijke belofte uit zijn campagne breken, namelijk dat hij Mexico zou verplichten om te betalen voor die muur.

In oktober suggereerde Trump voor het eerst al dat Mexico de VS de kosten voor de muur zou moeten terugbetalen.



Volgens het Trump-team hebben ze de toelating om een muur te bouwen, door een wet uit 2006 die George Bush nog liet stemmen. Er is echter nog geen geld om de bouw te betalen.



"Als we die toelating die al tien jaar oud is financieren, kunnen we het proces starten om Trumps campagnebelofte om de grens te beveiligen, inlossen," zegt de Republikein Luke Messer. De Republikein gaf toe dat het om veel geld gaat, "maar het is een kwestie van prioriteiten." In een vorig jaar ingediend wetsvoorstel staat dat het prijskaartje 10 miljard dollar kan zijn.