Trump bedreigt Toyota met zware invoertaks als automaker fabriek bouwt in Mexico

Door: TT

5/01/17 - 21u37 Bron: Reuters

© ap.

De toekomstige Amerikaanse president Donald Trump heeft opnieuw zwaar uitgehaald naar een autobedrijf. Als Toyota een nieuwe fabriek bouwt in Mexico om Corolla's te maken voor de VS, mag het zich verwachten aan zware invoertarieven, aldus de Republikein vanavond op Twitter.

Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

"Toyota heeft gezegd dat ze een nieuwe fabriek in Baja, Mexico zal bouwen om Corolla-auto's te maken voor de VS. No way! Bouw de fabriek in de VS of betaal grote invoertaks", zo klonk het dreigend op Twitter. De Japanse autofabrikant kondigde al in april 2015 aan een nieuwe fabriek te willen bouwen in het midden-Amerikaanse land. Het Toyota-aandeel in de VS daalde meteen 0,5 procent op de beurs.



Trumps tweet kwam er vanavond nadat de voorzitter van Toyota in Japan had gezegd dat hij geen plannen heeft om de productie in Mexico te verminderen en dat het bedrijf wil wachten met veranderingen tot na 20 januari, wanneer Trump zijn intrek neemt in het Witte Huis.