Protestactie bij Goldman Sachs tegen toenemende invloed op regering Trump

Door: redactie

5/01/17 - 20u08 Bron: Belga

video Aan de zetel in New York van de Amerikaanse grootbank Goldman Sachs is er woensdag een protestactie geweest tegen de invloed van de bank op de toekomstige regering van de verkozen Amerikaanse president, Donald Trump. Een veertigtal demonstranten daagde met spandoeken, 'Government Sachs', op in de lobby van het gebouw.