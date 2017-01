Nieuwe Amerikaanse buitenlandminister verbreekt banden met ExxonMobil na pensioenpakket van 180 miljoen dollar

Door: redactie

VERENIGDE STATEN Rex Tillerson, die in de regering van president-elect Donald Trump minister van Buitenlandse Zaken wordt, stapt op bij ExxonMobil, de oliemaatschappij waarvan hij CEO is. Voor zijn pensioen krijgt hij een uitkering ter waarde van 180 miljoen dollar.

"De raad van bestuur van ExxonMobil heeft een akkoord bereikt met Rex W. Tillerson, zijn voormalige CEO, waarin voorzien wordt dat hij alle banden met het bedrijf verbreekt opdat hij kan voldoen aan alle eisen betreffende het vermijden van belangenvermenging voor zijn benoeming tot minister van Buitenlandse Zaken", liet het bedrijf gisteren weten in een verklaring.



Als zijn benoeming tot minister van Buitenlandse Zaken wordt bevestigd, "zal de waarde van meer dan twee miljoen aandelen die hij zou ontvangen in de komende tien jaar worden overgedragen aan een fonds beheerd door derden", aldus het bedrijf.



De instelling van het fonds moet bezorgdheden over mogelijke belangenvermenging van Tillerson temperen. Als de zakenman binnen de tien jaar terugkeert naar de olie- en gasindustrie zal het geld in het fonds uitbetaald worden aan goede doelen naar keuze van de partij die het fonds beheert.



In deze regeling krijgt Tillerson ongeveer 7 miljoen dollar minder dan wanneer hij in maart op pensioen zou gaan, zoals het plan was voor hij werd genomineerd. Tillerson, die meer dan 40 jaar voor Exxon werkte, zou in maart de verplichte pensioenleeftijd in het bedrijf bereiken. Nadien zou hij tien jaar lang uitbetaald worden door Exxon.