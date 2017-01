Meer dan 1100 professoren rechten verzetten zich tegen benoeming van nieuwe minister van Justitie

Door: redactie

Jeff Sessions, Trumps keuze als minister van Justitie © ap.

VERENIGDE STATEN Docenten rechten van meer dan 170 rechtenfaculteiten in 48 Amerikaanse staten hebben dinsdag een brief naar het Amerikaanse Congres gestuurd waarin ze de senaat oproepen om de benoeming van de Republikein Jeff Sessions tot minister van Justitie af te wijzen.

"Er zijn duidelijk heel veel professoren rechten die zich erg ongemakkelijk voelen bij het vooruitzicht van minister van Justitie Sessions, en ze zijn bereid om een publiek standpunt in te nemen in oppositie tegen zijn benoeming." Robin Walker Sterling, Denver Sturm College of Law

Het Congres komt op 10 en 11 januari bijeen over de benoeming van Sessions, zelf een senator uit Alabama. "We zijn ervan overtuigd dat Jeff Sessions de wetten van ons land niet rechtvaardig zal toepassen en dat hij rechtvaardigheid en gelijkheid in de Verenigde Staten niet eerlijk zal bevorderen," staat in de brief, die ondertekend werd door meer dan 1200 professoren in de rechten, afkomstig uit elke Amerikaanse staat met uitzondering van North Dakota en Alaska (Alaska heeft geen faculteit rechten).



Robin Walker Sterling van het Denver Sturm College of Law is een van de initiatiefnemers achter de brief. Zij vertelt dat op 72 uur tijd al meer dan 1000 collega's de brief ondertekenden. "Er zijn duidelijk heel veel professoren rechten die zich erg ongemakkelijk voelen bij het vooruitzicht van minister van Justitie Sessions, en ze zijn bereid om een publiek standpunt in te nemen in oppositie tegen zijn benoeming."