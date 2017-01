Trump benoemt Wall Street-advocaat tot hoofd beurswaakhond

Door: redactie

De Amerikaanse president-elect Donald Trump heeft een topadvocaat van Wall Street vandaag aangeduid als hoofd van de Amerikaanse federale beurswaakhond. Als de Senaat het licht op groen zet, wordt Jay Clayton, advocaat bij het New Yorkse kantoor Sullivan & Cromwell LLP, voorzitter van de Securities and Exchange Commission (SEC).

Clayton was als advocaat betrokken bij fusies en overnames en verdedigde bedrijven waartegen onderzoeken opgestart werden. Zo vertegenwoordigde hij onder meer Goldman Sachs toen die bank een reddingsboei van 10 miljard dollar kreeg in 2008 als deel van een reddingsplan van 700 miljard dollar van de Amerikaanse regering voor de bankensector.



Clayton zegt te zullen "samenwerken met belangrijke belanghebbenden om te verzekeren dat beleggers en onze bedrijven het vertrouwen gegeven wordt om samen te investeren in Amerika".



"We zullen onze financiële sector nauwgezet in de gaten houden, en een beleid voeren dat Amerikaanse bedrijven aanmoedigt om te doen wat ze best doen: jobs creëren", aldus Clayton.



Clayton was ook adjunct professor aan de universiteit van Pennsylvania School of Law. Hij volgt bij de SEC Mary Jo White op, die te kennen gegeven had te zullen opstappen wanneer president Barack Obama de macht overdraagt aan Trump later deze maand.