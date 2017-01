Deze gepensioneerde vrouw gaf de aanzet tot wat de grootste betoging kan worden bij de eedaflegging van Donald Trump

Koen Van De Sype

Met 165.000 zijn ze al, de Facebookgebruikers die bevestigd hebben dat ze deel zullen nemen aan de 'Woman's March on Washington', de dag na de eedaflegging van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. Maar liefst 245.000 anderen hebben al gezegd dat ze geïnteresseerd zijn om te komen. En dat maakt het tot de potentieel grootste protestactie naar aanleiding van de inauguratie. Opmerkelijk: het was een gepensioneerde advocate uit Hawaï die de aanzet gaf.

De mars is intussen lang niet alleen meer een noodkreet van vrouwen die gelijk en met respect behandeld willen worden. Ook zwarten, minderheden van allerlei slag en ontevreden linkse kiezers haakten hun karretje al aan de locomotief. "We willen duidelijk maken dat we ons niet het zwijgen zullen laten opleggen en dat we niet van plan zijn onze felbevochten rechten weer af te geven", fulmineert Tamika Mallory, een van de organisatoren.



In het kruis

Theresa Shook zelf zal er ook bij zijn. "Diep vanbinnen had ik natuurlijk gehoopt dat zoiets zou gebeuren, maar ik had nooit gedacht dat het ook mogelijk was", zegt de zestiger. "Het was aanvankelijk gewoon een idee. Nadat Amerika een president verkozen had die pochte dat hij vrouwen zomaar in het kruis kon grijpen. En nadat een vrouw werd verslagen die veel meer in aanmerking kwam voor de job dan hij."



Er zullen ook flink wat bekende sterren bij zijn. Zo hebben Amy Schumer, Jessica Chastain, Samantha Bee en feministisch icoon Gloria Steinem al laten weten dat ze zullen meestappen.