Meeste Amerikanen betwijfelen dat Trump presidentiële taken aankan

3/01/17

De meeste Amerikanen hebben geen goed oog in het presidentschap van Donald Trump. Dat blijkt uit een rondvraag van onderzoeksbureau Gallup. Amper 46 procent denkt dat hij een internationale crisis aankan, 47 procent denkt dat hij verstandig zal omgaan met zijn militaire macht en 44 procent denkt dat hij in staat zal zijn om zijn administratie te behoeden voor grote schandalen.

Waar de Amerikanen het meeste vertrouwen in hebben bij Trump is de manier waarop hij de economie zal aanpakken en zal samenwerken met het Congres, dat in Republikeinse handen is. De percentages daarvoor zijn respectievelijk 59 en 60 procent. Zijn achtergrond in het zakenleven zal daar niet vreemd aan zijn. Maar ook daar deden zijn voorgangers het beduidend beter.



Verschil

Opvallend is het verschil tussen Republikeinen en Democraten. Waar de Republikeinen duidelijk de rangen hebben gesloten en 90 procent denkt dat hij de economie op de juiste manier zal aanpakken, hebben de Democraten er met maar 29 procent weinig vertrouwen in. En waar 81 procent van de Republikeinen denkt dat hij een internationale crisis kan bezweren, denkt amper 17 procent van de Democraten dat ook. Trump doet het ook minder goed bij de onafhankelijken op de vijf onderdelen (50 procent) dan Obama (79 procent) en Bush (75 procent).