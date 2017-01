Donald Trump krijgt misschien toch ster op zijn eedaflegging. Maar er is een voorwaarde

Koen Van De Sype

3/01/17 - 10u30 Bron: Time, The Sun

© epa.

De Britse zangeres Rebecca Ferguson is door de verkozen Amerikaanse president Donald Trump gevraagd om op te treden tijdens zijn eedaflegging op 20 januari. En in tegenstelling tot andere bekende sterren heeft ze niet meteen 'nee' gezegd. Maar ze heeft wel een voorwaarde gesteld.

© ap.

Zo wil de zangeres het nummer 'Strange Fruit' zingen, een anti-racistisch protestlied dat voor het eerst werd gebracht door Billie Holiday - tegen het advies in van haar platenmaatschappij, die bang was voor vergeldingsacties - en gebaseerd is op een gedicht van Abel Meeropol. De tekst beschrijft hoe zwarte slachtoffers van lynchpartijen in de bomen bungelen in het zuiden van de VS.



Zwarte lijst

"Ik ben gevraagd en dit is mijn antwoord", aldus Ferguson op Twitter. "Als je me toelaat om 'Strange Fruit' te zingen, een lied dat een gigantisch historisch belang heeft, een lied dat op de zwarte lijst stond in de Verenigde Staten omdat het te controversieel was, een lied waarmee alle genegeerde en vertrapte zwarten in de VS een verbondenheid voelen, een lied dat iedereen eraan herinnert dat liefde het enige is dat alle haat in deze wereld kan overwinnen, dan zal ik uw uitnodiging aanvaarden en u in Washington ontmoeten. Liefs, Rebecca."



Trump heeft nog niet gereageerd op het voorstel.