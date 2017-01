Russen gebruikten server van organisatie vóór internetprivacy om Amerikaanse Democraten te hacken

Door: redactie

2/01/17 - 20u16 Bron: de Volkskrant

Het hoofdkwartier van de Amerikaanse Democratische Partij in Washington D.C. © Justin T. Gellerson/The New York Times.

De Russische cyberaanval op de Amerikaanse Democratische partij is onder meer via een server van de Nederlander Rejo Zenger gebeurd. Zenger werkt voor de organisatie 'Bits of Freedom', dat zich ironisch genoeg inzet vóór internetprivacy. Maar dankzij de zogenaamde Tor-server, konden hackers anoniem te werk gaan.

Enkele dagen geleden raakte al bekend dat de cyberaanvallen op de Democratische partij tijdens de verkiezingscampagne in de VS deels gepleegd werden via Nederlandse internetservers. Dat bleek uit informatie die het Amerikaanse Homeland Security had gepubliceerd.



Uit bijkomende berichtgeving van de Volkskrant moet nu blijken dat 140 van de 900 gebruikte ip-adressen bij Tor-servers horen. En één van die Tor-servers is van de Nederlander Rejo Zenger, een voorvechter van privacy en anonimiteit op het internet.



Zenger pleit onder meer voor anonimiteit op het internet om burgers te beschermen tegen spionerende overheden. "Natuurlijk is het niet de bedoeling om dit soort hacks te faciliteren", reageert hij aan de Volkskrant.



Maar het is voor hem geen reden om een dergelijke server niet meer aan te bieden. "Het is niet omdat ik voor de vrijheid van meningsuiting opkom, dat ik ieders mening deel. En toch sta ik voor het recht dat iedereen er gebruik van moet kunnen maken." En dit geldt net zo voor een anoniem internet, redeneert hij.

Wilden hackers verkiezingen beïnvloeden? Russische hackers hadden tijdens de Amerikaanse verkiezingscampagne cyberaanvallen uitgevoerd op computers van de Democratische Partij. Mogelijk wilden ze op die manier de verkiezingen beïnvloeden.



Naar aanleiding van die hacking had de uittredende Amerikaanse president Barack Obama donderdag nog 35 Russische diplomaten het land uitgewezen. Dat gebeurde op basis van een rapport van de inlichtingendiensten, waaruit moet blijken dat de aanvallen door de Russische overheid gesteund werden. Verschillende Amerikaanse media klagen wel aan dat het rapport geen overtuigend bewijs bevat voor die stelling.