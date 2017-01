Eens in functie gaat Trump "grootse dingen" doen, verzekert zijn woordvoerder

Door: redactie

1/01/17 - 18u19 Bron: Belga

Donald en Melania Trump voor hun nieuwjaarsfeest. © ap.

Van zodra hij zijn functie opneemt, zal Donald Trump "grootse dingen" doen, zegt zijn woordvoerder vandaag. Trump gaat meteen besluiten nemen die beslissingen van zijn voorganger Barack Obama ongedaan maken. En hij zal blijven tweeten vanuit het Witte Huis.

Trump legt op 20 januari de eeed af. Hij zou snel daarna een aantal besluiten nemen "om veel regels en beschikken af te schaffen die de regering de voorbije acht jaar heeft genomen en die de economische groei en het scheppen van jobs afremmen", zei Sean Spicer op ABC. "Het zal niet om één ding gaan. Het zal om meerdere grootse dingen gaan".



Trump reist vanavond terug naar New York, na enkele dagen vakantie in Florida. Eens hij in het Witte Huis woont, zal hij zijn veelbesproken gebruik van Twitter niet stoppen. "Met alle respect, maar ik denk dat de traditionele media flippen omdat hij op sociale media gevolgd wordt door meer dan 45 miljoen mensen en dat hij dus een rechtstreekse conversatie kan beginnen met de Amerikanen", zei Sean Spicer.