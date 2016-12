Trump wil onderzoek naar Russische hacking laten vallen: "We moeten verder met ons leven"

Door: redactie

29/12/16 - 16u24 Bron: Reuters

© reuters.

President Obama mag er dan mee dreigen de komende dagen sancties aan te kondigen tegen Moskou omwille van hun vermeende hacking van de Democraten, voor president-elect Donald Trump hoeft dat niet: "We moeten verder met ons leven", zo reageert hij.

Washington beschuldigt Moskou ervan achter cyberaanvallen te zitten tegen de computersystemen van de Democratische partij. Rusland zou op die manier de verkiezingen beïnvloed hebben ten voordele van de Republikein Donald Trump. Volgens verschillende Amerikaanse media zal president Obama vandaag sancties aankondigen voor de Russische hacking.



Trump heeft de beschuldigingen aan het adres van Rusland steeds in twijfel getrokken. De president-elect vindt dan ook dat er geen sancties hoeven te komen. "Ik denk dat we verder moeten met ons leven. Ik denk dat computers ons leven erg gecompliceerd hebben gemaakt. Het hele computertijdperk heeft ervoor gezorgd dat niemand precies weet wat er aan de hand is."



De vastgoedgigant deed de uitspraken in Mar-a-Lago, zijn resort in Florida waar hij de feestdagen doorbrengt. Hij voert er ook gesprekken met kandidaat-medewerkers van zijn toekomstige regering.



Trump gaf ook aan dat hij niet op de hoogte was van opmerkingen van de Republikeinse senator Lindsey Graham, die vindt dat Rusland en president Vladimir Poetin zich aan sancties mogen verwachten. "Ik heb niet met de senatoren gesproken, maar zal dat in de nabije toekomst zeker doen."