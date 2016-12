Trump kiest topman uit regering Bush als veiligheidsadviseur

Door: redactie

Donald Tump heeft een voormalig topfunctionaris uit de regering van George Bush (2001-2009), Thomas Bossert, aangesteld als adviseur nationale veiligheid en terrorismebestrijding. De komende Amerikaanse president liet gisteren weten dat hij Bossert kiest omdat die weet hoe de ingewikkelde materie van nationale veiligheid, terreurbestrijding en de cyberveiligheid moet worden aangepakt.

De benoeming maakt van Bossert de belangrijkste terrorismebestrijder van de Amerikaanse regering die 20 januari aantreedt, naast ex-generaal Michael Flynn die eerder werd benoemd tot nationaal veiligheidsadviseur. Bossert was plaatsvervangend adviseur nationale veiligheid onder de Republikeinse president Bush.



"Bossert zal zich richten op binnenlandse en grensgerelateerde veiligheidszaken, waar generaal Michael Flynn gefocust zal zijn op internationale veiligheidsuitdagingen", zo luidt de verklaring van het transitieteam van Trump.



Bossert begon in 2009 zijn eigen adviesbureau Civil Defense Solutions dat bedrijven en overheden helpt met hun veiligheidsbeleid. Hij is daarnaast verbonden aan de Amerikaanse denktank, de Atlantic Council, die adviseert over internationale veiligheid. Daarin richt hij zich met name op samenwerking en conflicten in de digitale wereld en het gevaar van cyberaanvallen.



"We moeten voor de digitale wereld werken aan een beleid dat recht doet aan de vrije markt, de individuele ontplooiing en de rol van de overheid in het beschermen van persoonlijk eigendom, de voordelen van eerlijke handel en de fundamentele vrijheden", liet Bossert zelf in de verklaring weten.