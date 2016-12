Hillary Clinton niet van plan zich te begraven na verkiezingsnederlaag

Koen Van De Sype

Democratische presidentskandidate Hillary Clinton - die het in november moest afleggen tegen de verkozen Republikeinse president Donald Trump - wil volgend jaar weer van zich laten horen. Dat heeft ze geschreven in een e-mail die ze naar haar supporters stuurde voor het eindejaar.

Clinton bleef de jongste twee maanden weg van het publieke toneel. Ze verscheen alleen nog in het openbaar op een huldiging van het Children's Defense Fund een week na de verkiezingen en gaf een speech bij de huldiging van de Democratische frontman in de senaat Harry Reid begin deze maand. Op enkele losse foto's op sociale media met fans die haar toevallig tegenkwamen na, bleef het verder bijzonder stil rond de voormalige presidentskandidate. De recentste foto dateert van kerstavond, toen ze samen met echtgenoot Bill gekiekt werd op weg naar haar vaste kerk, vlakbij haar woning in New York.

Maar nu stuurde ze een e-mail naar haar supporters waarin ze iedereen op het einde van een woelig jaar nogmaals bedankte voor hun steun tijdens haar campagne. En daarin laat ze horen dat ze zich nog altijd wil inzetten voor het project dat ze voorstelde. "We konden ons doel niet realiseren, maar ik ben trots op de visie en de waarden waarvoor we gevochten hebben en de 66 miljoen mensen die ervoor hebben gestemd", klinkt het, verwijzende naar de 66 miljoen stemmen die ze kreeg, bijna 3 miljoen meer dan Donald Trump, die wel de meeste kiesmannen binnenhaalde en zo won.



"Het is onze verantwoordelijkheid om onze bijdrage te blijven leveren voor een betere toekomst", gaat ze verder. "Laat ons in deze eindejaarsperiode dankbaar zijn voor wat we hebben en vooruit kijken met nieuwe hoop en vastberadenheid. Ik kijk ernaar uit om contact te houden in 2017. We moeten vooruit!"