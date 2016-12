Mogen moordende robots ontwikkeld worden? Weldra een vraag voor president Trump

Door: redactie

Worden oorlogen in de toekomst beslecht door robots, die autonoom kiezen over leven en dood? Dat is een vraag voor president-elect Donald Trump die weldra moet beslissen of dergelijke technologie ontwikkeld mag worden.

"We staan op de drempel van hoe een gewapend conflict er in de 21ste eeuw zal uitzien", meent veiligheidsadviseur August Cole. Een artikel op nieuwssite Politico schetst een somber beeld van de toekomst. Zwermen gewapende drones, volautomatische antiraketschilden en killerrobots, ontworpen om vermoedelijke terroristen te identificeren en onmiddellijk uit te schakelen.



Zulke taferelen zouden wel eens realiteit kunnen worden, nu er in onderzoek naar dergelijke technologie grote stappen vooruit gezet worden. De toekomstige president zal daar ongetwijfeld ook een grote rol in spelen, aangezien Trump mag gaan beslissen of er in de toekomst nog geld gaat naar het ontwikkelen van nieuwe oorlogstechnologie.

Preventief verbod Beeld van een 'Stop Killer Robots'-campagne in Londen. © reuters. Ondertussen gaan er steeds meer stemmen op om de ontwikkeling van dergelijke technologie te verbieden.



Dodelijke robots "zouden niet zomaar een nieuw wapen in het arsenaal betekenen, het zou ook een nieuwe manier van oorlogsvoeren introduceren", zo schreven negen Democraten uit het Huis van Afgevaardigden aan John Kerry, Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken, en defensieminister Ash Carter. Daarom dringen ze aan op een preventief verbod om dergelijke technologie verder te ontwikkelen.



Die vraag wordt gesteund door de overheden van 19 landen, waaronder Mexico, Pakistan, Zimbabwe en Cuba. Ook mensenrechtenorganisaties maken zich zorgen en lanceerden een 'Stop Killer Robots'-campagne. Eerder deze maand werd de zaak besproken op een wapenconferentie van de Verenigde Naties in Genève, maar een verbod blijft voorlopig uit.

Voortouw nemen Volgens Groves is de ontwikkeling van autonome wapens "de enige manier waarop het Amerikaanse leger tactisch en strategisch voordeel kan behouden ten opzichte van zijn vijanden in toekomstige conflicten" De vraag van één miljoen: hoe denkt president-elect Trump over dergelijke oorlogsvoering? Eén lid van zijn overgangsteam is alvast duidelijk: De Verenigde Staten moeten zich niet enkel verzetten tegen een verbod op de verdere ontwikkeling van killerrobots, ze moet het voortouw nemen.



"Waarom zouden de Verenigde Staten dergelijk protocol aannemen, wanneer hun tegenstanders dezelfde soort wapens ontwikkelen?", vraagt Steven Groves, die in het overgangsteam van Trump zit, zich luidop af. Hij benadrukt wel aan Politico dat hij niet namens dat transitieteam spreekt. Niemand wilde officieel commentaar geven over de materie. Volgens Groves is de ontwikkeling van autonome wapens "de enige manier waarop het Amerikaanse leger tactisch en strategisch voordeel kan behouden ten opzichte van zijn vijanden in toekomstige conflicten".