Poetin: "Wij waren de enigen die geloofden in een zege van Trump"

23/12/16 - 12u30

De Russische president Vladimir Poetin hoopt op goede relaties met de toekomstige Republikeinse president van Amerika Donald Trump, net als met de Democratische Partij van de Verenigde Staten. Dat zei Poetin in Moskou op zijn jaarlijkse persconferentie voor honderden journalisten uit binnen- en buitenland.

Poetin bekritiseerde de afscheidnemende regering van president Barack Obama en de Democratische presidentskandidate Hillary Clinton. Ze stellen anderen verantwoordelijk voor hun fouten en verkiezingsnederlaag. Maar Trump heeft de stemming onder de bevolking juist aangevoeld en tegen alle verwachtingen in zijn verkiezingsoverwinning daarop gebouwd. "Niemand geloofde dat hij kon winnen behalve wij", zei de Russische president.



Tegelijk verdedigde hij zijn aankondiging van de dag ervoor dat Rusland zijn nucleaire potentieel met nieuwe sterke raketten zal ontwikkelen. Per slot van rekening stapten de VS in 2001 uit het ABM-verdrag voor de inperking van raketafweersystemen. Trump had na de aankondiging van Poetin getwitterd dat de VS "hun nucleaire capaciteit aanzienlijk moeten opvoeren".