Nog maar één voormalige president is ingegaan op uitnodiging van Trump voor zijn eedaflegging

Koen Van De Sype

23/12/16 - 09u53 Bron: Politico

© ap.

Het ziet er voorlopig niet naar uit dat er veel oud-presidenten op de eedaflegging van Donald Trump zullen zijn, op 20 januari in Washington. Tot nu toe heeft er maar één de uitnodiging van de Republikeinse verkozen president beantwoord en het waren niet de Bushes, de Clintons of de Obama's.

George W. Bush (70) - een Republikein - neemt volgens zijn woordvoerder Freddy Ford ook pas na Nieuwjaar een beslissing. Politico kwam van een ingewijde wel te weten dat Bush nog altijd twijfelt of hij wel moet gaan of niet. Na de overwinning van Trump tweette hij wel zijn felicitaties, maar noch hij, noch zijn vader George H.W., hebben Trump gesteund. En daar kunnen de aanvallen van die laatste aan het adres van broer en zoon Jeb Bush - die ook kandidaat was om president te worden - voor iets tussen zitten.



Hoge leeftijd

George H.W. Bush (92) komt in elk geval niet. Zijn woordvoerder Jim McGrath geeft zijn hoge leeftijd aan als reden. Dat is iets waar voormalig president Jimmy Carter (92), een leeftijdsgenoot van Bush senior, geen last mee heeft. De Democraat steunde dan wel Hillary Clinton, dat houdt hem niet tegen om naar de plechtigheid te gaan. Dat verklaarde hij eerder deze maand zelf in Georgia.