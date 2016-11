Trump benoemt advocaat die moet voorkomen dat zijn zakelijke belangen verstrengeld raken met werk in Witte Huis

Door: redactie

trump president De toekomstige Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag (lokale tijd) een advocaat benoemd die moet voorkomen dat de zakelijke belangen van de vastgoedmagnaat verstrengeld raken met zijn werk in het Witte Huis.

Voordat Trump op 20 januari wordt ingezworen als president moet Donald McGahn de ingewikkelde constructies van Trumps vastgoedimperium ontwarren.



Sinds de verkiezing van Trump zijn de zakelijke activiteiten van de man wiens naam op talloze vastgoedprojecten prijkt opnieuw onder een vergrootglas komen te liggen. Ook is de advocaat van het Witte Huis er verantwoordelijk voor dat de zogenoemde executive orders, presidentiële decreten, grondwettelijk zijn.



Trump heeft beloofd meerdere decreten van Barack Obama te herroepen waarmee de huidige president zijn macht zou hebben overschreden. Ook beloofde hij tijdens de campagne nieuwe decreten uit te vaardigen, waaronder een die immigratie uit landen verbiedt waar islamitische terroristen geregeld aanslagen plegen.



Voornaamste raadsman van zijn campagne

McGahn was de voornaamste raadsman van Trumps campagne. Ondanks dat de Republikeinse kandidaat herhaaldelijk beloofde Washington te ontdoen van het politieke establishment kan McGahn daar ook toe gerekend worden. Hij beschikt als conservatief politicus over ruime ervaring in Washington en was onder meer voorzitter van de federale kiescommissie. Ook werkte hij als advocaat voor het comité van de Republikeinse partij dat verantwoordelijk is voor campagnes voor het Huis van Afgevaardigden.



In een persbericht prees Trump zijn advocaat om zijn "briljante juridische verstand, voortreffelijk karakter en grote kennis van het constitutioneel recht''.