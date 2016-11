Wisconsin zal stemmen hertellen

Door: redactie

26/11/16 - 01u04 Bron: Belga

Jill Stein © afp.

De Groene presidentskandidate Jill Stein heeft vrijdag officieel een verzoek ingediend voor de hertelling van de stemmen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in Wisconsin. Op Twitter zei Stein dat die hertelling volgende week zal beginnen.

Jill Stein is ook van plan om een hertelling van de stemmen in Pennsylvania en Michigan te vragen, twee staten waar de verkiezingsuitslag nipt in het voordeel van Donald Trump uitdraaide.



De kiescommissie van Wisconsin, in het noorden van de Verenigde Staten, bevestigde "zich voor te bereiden op een hertelling van de stemmen" na Steins verzoek.



Die laatste zei vandaag op Twitter dat de hertelling "volgende week zal beginnen". De kiescommissie zegt dat de hertelling ten laatste op 13 december afgerond moet zijn. Ook moet de commissie nog berekenen hoeveel de hertelling de Groene kandidate zal kosten.



Jill Stein zei vanochtend op haar website al meer dan 4,8 miljoen dollar te hebben ingezameld van de 7 dollar die nodig is om de hertelling in de drie staten te financieren. De hertellingen moeten volgens Stein aantonen "hoe onbetrouwbaar het Amerikaanse kiessysteem is".