Ruzie onder Trump-aanhangers: wie wordt minister van Buitenlandse Zaken?

25/11/16 - 22u25 Bron: De Volkskrant

De twee kandidaten: Mitt Romney en Rudy Giuliani. © Photo News.

verkiezingen vs Mitt Romney versus Rudy Giuliani. De Republikeinen leven in onvrede over wie de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken moet worden. De gematigde vleugel hoopt op de presidentskandidaat uit 2008. De harde kern wil dat Giuliani Team Trump vervoegt. Hij is de ex-burgemeester van New York.

"Giuliani is de beste keuze om minister van Buitenlandse Zaken te worden. Enkel hij heeft het juiste temperament. We hebben iemand nodig die een vechter is." Het kan niet duidelijker: een deel van de Trump-aanhangers verzet zich fel tegen de benoeming van Mitt Romney (69). Nochtans sprak Trump Romney al enkele malen over de ministerpost.



En dat is best vreemd, want Romney was tijdens de verkiezingscampagne nog uiterst kritisch over de komende president van Amerika. Hij noemde de retoriek van Trump onder meer "gevaarlijk": "Als racisme, bekrompenheid en seksisme van bovenaf naar beneden vloeien is dat extreem gevaarlijk voor het karakter en het hart van Amerika.'' Die uitspraak viel bij de meeste diehard Trump-aanhangers niet in goede aarde. Voor hen heeft Romney dan ook voorgoed afgedaan.



Als toch hij het wordt, dan is dat min of meer een geruststelling voor de Democraten.



Maar er is naast Rudy Giuliani (72) - iemand die de strijd tegen het islamterrorisme vooropzet én die Trump verdedigde na zijn seksistische uitspraken - en Mitt Romney nog een andere kandidaat die aast op het postje van minister van Buitenlandse Zaken: generaal John Kelly die onder president Obama de rechterhand was van minister van Defensie Leon Panetta. Het wordt dus nog even afwachten wie we in binnenkort in Europa mogen verwelkomen...