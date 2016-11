Donald Trump bouwde al een muur in Schotland en ook daar kregen ze de rekening

Fien Tondeleir

Het blijft een van Donald Trumps stokpaardjes: een muur langs de grens met Mexico. De mosterd haalde hij misschien wel in, jawel, Schotland. Daar liet de toekomstige president er immers al eentje neerpoten, naast zijn exclusieve golfbaan in Balmedie. Trump gaf het als 'cadeautje' aan de lokale bewoners die weigerden hun huizen te verkopen voor de aanbouw van zijn site. Als straf wordt hun nu zicht op zee ontzegd. En net als bij de Mexicanen, moeten ze ook hier zelf voor de kosten opdraaien...

Mary Ann Trump, de moeder van Donald, was een Schotse. © rv. De president-elect trok tien jaar geleden naar Aberdeen, Schotland. Trump wilde graag "iets doen" buiten de VS, en dan nog het liefst in het geboorteland van zijn moeder.



"Toen ik voor het eerst op bezoek was in Schotland, zag ik dat de mensen me wilden testen - ze wilden zien hoe serieus ik het met hen voorhad. Een beetje zoals de burgers in Amerika, tijdens de race naar de presidentsverkiezingen", schreef Donald Trump eerder dit jaar in een column. "Ik moest de Schotten voor me zien te winnen, ik moest hen overtuigen dat ik het beste met hen voorhad - 'business' dus. En ja, dat lukte me. De Schotten waren wild van me."



Dat was wat Trump tenminste dácht toen hij zijn prestigieuze plan uit de doeken deed voor de bouw van een golfresort in Balmedie, langs de kust in het noordoosten van Schotland. 450 luxekamers, een spa, twee uitgestrekte golfbanen, een conferentie- en onderzoekscentrum, honderden vakantievilla's en appartementen. Het zou zijn eerste grote Europese project worden. Trump zou miljoenen toeristen lokken, hij zou 6.000 banen extra creëren. Lees ook Wanneer bouwt Trump zijn muur? En wat het hem zal kosten om miljoenen Mexicanen te deporteren

Mexicaanse vlag Mexico will pay for the wall! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Thu Sep 01 00:00:00 MEST 2016 Twee vlaggen prijken op Schotse grond in Balmedie: 'Hillary for president' en de Mexicaanse vlag. © Facebook. Maar het verliep niet naar zijn zin - en niet naar die van de bewoners: Trump ging de strijd aan met huis- en grondeigenaars, werkte met zijn ellebogen en brak met de Schotse regering. Een windmolenpark voor de kust moest wijken - het versperde het uitzicht - en een handvol buren zou moeten verhuizen.



David en Moira Milne bijvoorbeeld. Toen ze op een dag thuiskwamen, waren werkmannen een hek aan het bouwen rond de tuin. Een deel van hun garage werd ingepalmd - "want dit is de eigendom van Mister Trump" -, water en elektriciteit werden tijdelijk afgesneden, twee rijen bomen werden geplant. Weg zicht op zee.



Vervolgens kregen ze een factuur in de brievenbus: 3.500 dollar. Die ging recht de vuilnisbak in. "Denkt Trump nog altijd dat Mexico zijn muur zal betalen?", vraagt David zich cynisch af. Het koppel ondernam al heel wat juridische stappen en laat uit protest een Mexicaanse vlag wapperen wanneer ze weten dat Trump, zijn familie of kennissen op bezoek komen.



Een andere buur is niet van plan zijn 'Hillary for president'-leuze weg te halen, zeker niet nadat de president-elect zijn huis "walgelijk" noemde en zijn leven "dat van een varken." Ook Susan en John Munro weigerden hun eigendom te verkopen. Zij kijken nu uit op een twee verdiepingen hoge zandbank. Wanneer het regent, vult hun tuin zich met water, de weg naar hun huis verandert in een modderstroom.



De muur van zand rond het huis van Susan en John Munro. 'Geen leugens meer' en 'Stop'. Michael Forbes laat zijn ongenoegen duidelijk blijken.