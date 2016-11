Geheime Dienst kijkt aan tegen miljoenenrekening voor kantoren in Trump Tower om Melania en Barron te beveiligen

Koen Van De Sype

25/11/16 - 09u16 Bron: The New York Post, The Hill

© afp.

De Amerikaanse Geheime Dienst voert gesprekken met de Trump Organisation om twee verdiepingen te leasen in de Trump Tower in New York. Van daaruit zouden ze Melania (46) en Barron (10) Trump beveiligen, die eerder lieten weten dat ze niet naar het Witte Huis zullen verhuizen, zodat Barron in New York naar school kan blijven gaan. Het contract zou de Geheime Dienst - en dus de Amerikaanse belastingbetaler - drie miljoen euro kunnen kosten.